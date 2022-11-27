Подросток перебегал дорогу у остановки трамвая и попал под машину в Нижнем Тагиле

Мальчик решил по-быстрому перебежать дорогу, но сделал это в неустановленном месте. Произошла авария, с места которой водитель иномарки поспешил скрыться. Ребенок обратился в городскую поликлинику № 3 Нижнего Тагила. Медработники провели осмотр и диагностировали ушиб коленного сустава правой ноги.
Правоохранители потратили всего несколько часов для того, чтобы найти автовладельца. Им оказался житель Нижнего Тагила 1980-го года рождения со стажем вождения 14 лет. Алкотестер не выявил наличия алкоголя.
Мужчина пояснил, что совершил наезд непреднамеренно: школьник неожиданно появился на дороге, тагильчанин не успел затормозить. На автовладельца завели ряд административных дел: за покинутое место ДТП и отсутствие полиса ОСАГО, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».