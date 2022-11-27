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Подросток перебегал дорогу у остановки трамвая и попал под машину в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:52
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Водитель сбил ребенка и уехал в Нижнем Тагиле

13-летний подросток вышел из трамвая, обошел его сзади и решил перебежать проезжую часть, из-за чего попал под колеса Renault Logan. Инцидент произошел 23 ноября на трамвайной остановке «Смак» вблизи дома № 153 по улице Красноармейской в Нижнем Тагиле.
В Нижнем Тагиле ребенок на велосипеде попал под колёса иномарки
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Мальчик решил по-быстрому перебежать дорогу, но сделал это в неустановленном месте. Произошла авария, с места которой водитель иномарки поспешил скрыться. Ребенок обратился в городскую поликлинику № 3 Нижнего Тагила. Медработники провели осмотр и диагностировали ушиб коленного сустава правой ноги.

Правоохранители потратили всего несколько часов для того, чтобы найти автовладельца. Им оказался житель Нижнего Тагила 1980-го года рождения со стажем вождения 14 лет. Алкотестер не выявил наличия алкоголя.

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Мужчина пояснил, что совершил наезд непреднамеренно: школьник неожиданно появился на дороге, тагильчанин не успел затормозить. На автовладельца завели ряд административных дел: за покинутое место ДТП и отсутствие полиса ОСАГО, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#Дети#Полиция#Авария
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