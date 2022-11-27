Радужный круг заметили в небе над Екатеринбургом

Оптическое явление сняли на видео над Серовским трактом областной столицы. По данным очевидца, на улице стоял 20-градусный мороз. В объектив свердловчанина попали яркие радужные полосы, расходящиеся по левую и правую стороны от солнца.
Температура позволила наблюдать атмосферное явление и жителям Серова. Фотографию опубликовал канал «SEROVDETKA».
Подписчики сообщества «Екатское чтиво», в свою очередь, сфотографировали «зимнюю радугу» над Уралмашем. Со слов жителей Екатеринбурга, разноцветное свечение они наблюдают на протяжении двух недель.