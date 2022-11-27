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Радужный круг заметили в небе над Екатеринбургом

Сегодня, 07:28
Фото: Олег Федчук "ВКонтакте"
В небе над Екатеринбургом и другими городами Свердловской области в выходные, 26–27 ноября, заметили гало. Очевидцы делятся фотографиями радужного круга в социальных сетях.

Оптическое явление сняли на видео над Серовским трактом областной столицы. По данным очевидца, на улице стоял 20-градусный мороз. В объектив свердловчанина попали яркие радужные полосы, расходящиеся по левую и правую стороны от солнца.

Температура позволила наблюдать атмосферное явление и жителям Серова. Фотографию опубликовал канал «SEROVDETKA».

Фото: канал "SEROVDETKA"
«Солнышко улыбается»: радужный круг заметили жители Нижнего Тагила в небе над городом
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Подписчики сообщества «Екатское чтиво», в свою очередь, сфотографировали «зимнюю радугу» над Уралмашем. Со слов жителей Екатеринбурга, разноцветное свечение они наблюдают на протяжении двух недель.

Фото: telegram-канал "Екатское чтиво"
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Гало#Небо#Солнце#Фото#Природа
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