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Штаб для контроля за вредными выбросами создали в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:28
Фото: TagilCity.ru
Штаб, контролирующий Комплексный план мероприятий по снижению вредных выбросов, создали в Нижнем Тагиле. Постановление с подписью главы города Владислава Пинаева опубликовано 24 ноября.

Необходимость создания штаба была продиктована установленными показателями, которые поручил достигнуть губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Комплексный план по снижению загрязненности воздуха утвердили 17 ноября.

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Собираться представители штаба планируют не менее одного раза в квартал. Контролирующие обязательства за деятельностью органа возложены на замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству К. В. Копысова, а срок контроля закончится 1 сентября следующего года.

В утвержденный состав штаба входит глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в качестве руководителя, замглавы по городскому хозяйству Егор Копысов (заместитель председателя штаба) и начальник отдела по экологии и природопользованию Лариса Носовская в роли секретаря. 

Остальные члены органа управления (главврач городской больницы № 4 Константин Аникин, начальник территориального Роспотребнадзора Юрий Бармин и другие) — по согласованию.

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Ранее в Нижний Тагил приезжали министр экологии РФ Александр Козлов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В этот день на территории ЕВРАЗ НТМК открылся агрегат для системного охлаждения коксового газа. Организация заявляет, что нововведение позволит сократить объем вредных выбросов в атмосферу на 176 тонн в год.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Штаб#Выбросы#Евгений Куйвашев#Контроль
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