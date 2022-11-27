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Стала известна причина гибели горняка на шахте в Североуральске

Сегодня, 06:05
Фото: 1MI
34-летний Максим Ш., горнорабочий очистного забоя 5 разряда, погиб из-за падения породы с кровли панельного штрека на шахте в Североуральске.

Прокуратура возбудила дело по УК. Причиной стало возможное несоблюдение требований промышленной безопасности, из-за которого наступила смерть человека. Если наличие преступления докажут, то должностным лицам грозят принудительные работы сроком до пяти лет, до 5 лет тюрьмы и обязательный запрет на право занимать аналогичные должности на срок до 3-х лет.

В результате обрушения пород, работник шахты «Черемуховская-Глубокая» получил тяжкие травмы, сообщила прокуратура Свердловской области. Дождаться помощи мужчина не успел.

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Горняк погиб на шахте в Североуральске
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Напомним, что ЧП произошло 25 ноября приблизительно в 14:19. Глава шахты позвонил правоохранителям и рассказал о случившемся. На место сразу же выехали следователи. Некоторое время не было информации ни о других пострадавших, ни о том, что случилось в недрах земли. У погибшего мужчины остались жена и несовершеннолетний сын.

#Анна Варнакина#Криминал#Североуральск#Прокуратура#Горняки#Смерть#Шахта
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