Стала известна причина гибели горняка на шахте в Североуральске

Прокуратура возбудила дело по УК. Причиной стало возможное несоблюдение требований промышленной безопасности, из-за которого наступила смерть человека. Если наличие преступления докажут, то должностным лицам грозят принудительные работы сроком до пяти лет, до 5 лет тюрьмы и обязательный запрет на право занимать аналогичные должности на срок до 3-х лет.
В результате обрушения пород, работник шахты «Черемуховская-Глубокая» получил тяжкие травмы, сообщила прокуратура Свердловской области. Дождаться помощи мужчина не успел.
Напомним, что ЧП произошло 25 ноября приблизительно в 14:19. Глава шахты позвонил правоохранителям и рассказал о случившемся. На место сразу же выехали следователи. Некоторое время не было информации ни о других пострадавших, ни о том, что случилось в недрах земли. У погибшего мужчины остались жена и несовершеннолетний сын.