Стала известна причина гибели горняка на шахте в Североуральске

Напомним, что ЧП произошло 25 ноября приблизительно в 14:19. Глава шахты позвонил правоохранителям и рассказал о случившемся. На место сразу же выехали следователи. Некоторое время не было информации ни о других пострадавших, ни о том, что случилось в недрах земли. У погибшего мужчины остались жена и несовершеннолетний сын.