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Свет и тепло пропадали в Березовском из-за аварии

Сегодня, 05:45
Фото: telegram-канал Евгения Писцова
Мэр Березовского Евгений Писцов сообщил о том, что работы по восстановлению электричества в городе и за его пределами (в воинских частях и СНТ) завершены.

Трансформаторы 1, 2, 3 на подстанции Южной вышли из строя 26 ноября в 17:05 по уральскому времени. Бригады рабочих, устраняющих аварию, выяснили, что произошло повреждение шинных разделителей. Свет и тепло пропали на 15-и городских улицах. По расчетам, которые опубликовал градоначальник, восстановить электроснабжение должны были в 19:40.

Наберитесь терпения и берегите тепло — закройте форточки, переведите окна из режима микропроветривание в режим плотно закрытых оконных створок и т. п. — рекомендовал глава Березовского Евгений Писцов в своём telegram-канале.
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#Анна Варнакина#Происшествия#Березовский#Отключение#Электричество#Коммунальная авария
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