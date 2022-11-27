Свет и тепло пропадали в Березовском из-за аварии

Трансформаторы 1, 2, 3 на подстанции Южной вышли из строя 26 ноября в 17:05 по уральскому времени. Бригады рабочих, устраняющих аварию, выяснили, что произошло повреждение шинных разделителей. Свет и тепло пропали на 15-и городских улицах. По расчетам, которые опубликовал градоначальник, восстановить электроснабжение должны были в 19:40.