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Температурный рекорд самого морозного дня побит в Екатеринбурге

Сегодня, 12:49
Фото: 1MI
26 ноября стал самым холодным днём 2022 года и самым морозным 26 ноября в Екатеринбурге за последние 16 лет.

Максимально низкая температура ночью составила -22,1 градуса, а днем повысилась до -18,5 градуса, сообщил метеоролог Алексей Пулин в собственном telegram-канале. До этого статус самого холодного дня текущего года был закреплен за шестым января.

Выходные в Свердловской области прошли под эгидой Сибирского антициклона. Область повышенного атмосферного давления принесла с собой похолодание и практически безоблачное небо. Теплая погода фиксируется только на юго-западных территориях региона.

До -7 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле на следующей неделе
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Тем временем на следующей неделе в Нижнем Тагиле ожидается потепление до -7 градусов. Ближе к выходным дням ожидаются обильные снегопады.

#Екатеринбург#Погода#Мороз#Холод#Прогноз погоды#Анна Варнакина
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