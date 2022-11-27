Температурный рекорд самого морозного дня побит в Екатеринбурге

Максимально низкая температура ночью составила -22,1 градуса, а днем повысилась до -18,5 градуса, сообщил метеоролог Алексей Пулин в собственном telegram-канале. До этого статус самого холодного дня текущего года был закреплен за шестым января.
Выходные в Свердловской области прошли под эгидой Сибирского антициклона. Область повышенного атмосферного давления принесла с собой похолодание и практически безоблачное небо. Теплая погода фиксируется только на юго-западных территориях региона.
Тем временем на следующей неделе в Нижнем Тагиле ожидается потепление до -7 градусов. Ближе к выходным дням ожидаются обильные снегопады.