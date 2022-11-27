TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Тагиле создадут штаб по контролю за выбросами, а жена солдата поверила аферистам

Сегодня, 16:31
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле создадут штаб по контролю за снижением вредных выбросов, а жена мобилизованного перевела мошенникам 53 тысячи рублей. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 25-26 ноября.

Жену мобилизованного из Екатеринбурга на 53 тысячи рублей обманули мошенники. Её мужа мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем. Спустя некоторое время ей позвонили из «военной прокуратуры» и запросили деньги, чтобы юристы решили ее проблему.

В попытках вернуть мобилизованного мужа жительница Екатеринбурга потеряла 53 тысячи
Узнать подробнее

Штаб, который будет контролировать Комплексный план мероприятий по снижению вредных выбросов, создали в Нижнем Тагиле. Он нужен для достижения показателей, которые поручил достигнуть губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Штаб для контроля за вредными выбросами создали в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В Красноуфимске похоронили ветерана Чечни, прошедшего службу в Таджикистане. Он погиб в ходе СВО на Украине. С Владимиром Моргуном простились 26 ноября.

Погибшего на спецоперации ветерана Чечни похоронили в Красноуфимске
Узнать подробнее

Мошенники начали звонить свердловчанам, используя основной номер поискового отряда «Прорыв». Для этого они пользуются программой подмены номеров. Они пытаются выманить у жителей деньги.

Мошенники пытаются грабить свердловчан с телефона поискового отряда «Прорыв»
Узнать подробнее

До -7 градусов прогнозируют синоптики Гисметео на следующей неделе в Нижнем Тагиле. А к выходным в городе может быть снежно.

До -7 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле на следующей неделе
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Общество#Происшествия#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Новости УрФО#Выбросы#Штаб#Погиб#Солдат#СВО#Чечня#Мошенники
Подпишитесь
Тагильчане жалуются на заоблачные цены на воду в буфете Ледового дворца
25 ноября 15:24
Новый способ уклонения от отправки на спецоперацию придумали мобилизованные в Елани
25 ноября 11:36
Житель Нижнего Тагила лишился 659 тысяч рублей после звонка из «ФСБ»
25 ноября 11:40
Где НМУ и почему заводы снова коптят? Тагильчане жалуются на выбросы по всему городу
25 ноября 08:27
Число вакансий на предприятиях в Нижнем Тагиле выросло после мобилизации
24 ноября 08:45
Экстремальное импортозамещение: в Нижнем Тагиле шьют мотоэкипировку для гонщиков
25 ноября 11:45