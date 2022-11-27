В Тагиле создадут штаб по контролю за выбросами, а жена солдата поверила аферистам

Жену мобилизованного из Екатеринбурга на 53 тысячи рублей обманули мошенники. Её мужа мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем. Спустя некоторое время ей позвонили из «военной прокуратуры» и запросили деньги, чтобы юристы решили ее проблему.
Штаб, который будет контролировать Комплексный план мероприятий по снижению вредных выбросов, создали в Нижнем Тагиле. Он нужен для достижения показателей, которые поручил достигнуть губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В Красноуфимске похоронили ветерана Чечни, прошедшего службу в Таджикистане. Он погиб в ходе СВО на Украине. С Владимиром Моргуном простились 26 ноября.
Мошенники начали звонить свердловчанам, используя основной номер поискового отряда «Прорыв». Для этого они пользуются программой подмены номеров. Они пытаются выманить у жителей деньги.
До -7 градусов прогнозируют синоптики Гисметео на следующей неделе в Нижнем Тагиле. А к выходным в городе может быть снежно.