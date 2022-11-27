В Тагиле создадут штаб по контролю за выбросами, а жена солдата поверила аферистам

Жену мобилизованного из Екатеринбурга на 53 тысячи рублей обманули мошенники. Её мужа мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем. Спустя некоторое время ей позвонили из «военной прокуратуры» и запросили деньги, чтобы юристы решили ее проблему.