Возившего девушку на снегокате пьяного жителя Белоярского арестовали

Сразу же после аварии оба водителя были задержаны. Выяснилось, что ни у того, ни у другого не было прав на вождение транспортного средства. При этом собственника ВАЗ-2109 задержали на 14 дней, а на автомобилиста ВАЗ-2112 завели дело по УК РФ. Его приговорили к исправительным работам, сообщает ГИБДД по Свердловской области.