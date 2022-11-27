Возившего девушку на снегокате пьяного жителя Белоярского арестовали

Известно, что погибшая жительница Белоярского ехала последней, не удержалась и упала на проезжую часть. Следом за ней на «двенадцатой» ехал родной дядя, который и сбил девушку.
Сразу же после аварии оба водителя были задержаны. Выяснилось, что ни у того, ни у другого не было прав на вождение транспортного средства. При этом собственника ВАЗ-2109 задержали на 14 дней, а на автомобилиста ВАЗ-2112 завели дело по УК РФ. Его приговорили к исправительным работам, сообщает ГИБДД по Свердловской области.
Следствие продолжает устанавливать детали произошедшего.