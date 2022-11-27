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Возившего девушку на снегокате пьяного жителя Белоярского арестовали

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI
Мужчину, который в пьяном виде возил трёх девушек на привязанных к машине снегокатах, арестовали в поселке Белоярском. Одна из местных жительниц — 22-летняя Кристина — попала под колёса авто и погибла.

Известно, что погибшая жительница Белоярского ехала последней, не удержалась и упала на проезжую часть. Следом за ней на «двенадцатой» ехал родной дядя, который и сбил девушку.

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Сразу же после аварии оба водителя были задержаны. Выяснилось, что ни у того, ни у другого не было прав на вождение транспортного средства. При этом собственника ВАЗ-2109 задержали на 14 дней, а на автомобилиста ВАЗ-2112 завели дело по УК РФ. Его приговорили к исправительным работам, сообщает ГИБДД по Свердловской области.

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Следствие продолжает устанавливать детали произошедшего.

#Анна Варнакина#Криминал#Белоярский#Смерть#Арест#Полиция#Авария
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