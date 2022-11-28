12-сантиметровое инородное тело достали из кишечника школьницы в Тюменской области

Инородное тело представляет собой ком из непереваренной кожицы винограда, инжира, вишни и так далее. Со временем все компоненты, которые не смогли переработаться организмом, обволакиваются слизью и жиром, а затем превращаются в твердый предмет.
Для удаления комка школьнице провели эндоскопию. В процессе операции удалось при помощи щипцов поделить фитобезоар на фрагменты, часть из которых организм удалил самостоятельно, часть достал эндоскопист областной больницы № 4.
Девочку оставили под наблюдением. Спустя неделю пациентка пошла на поправку, её выписали из медучреждения, сообщает «Здравоохранение Тюменской области».