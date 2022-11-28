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12-сантиметровое инородное тело достали из кишечника школьницы в Тюменской области

Сегодня, 03:32
Фото: Здравоохранение Тюменской области
12-летняя девочка страдала от болей в животе. Было принято решение вызывать скорую помощь и ехать в больницу. На УЗИ в кишечнике жительницы Тюменской области обнаружили 12-сантиметровый комок кожуры — фитобезоар.

Инородное тело представляет собой ком из непереваренной кожицы винограда, инжира, вишни и так далее. Со временем все компоненты, которые не смогли переработаться организмом, обволакиваются слизью и жиром, а затем превращаются в твердый предмет.

Для удаления комка школьнице провели эндоскопию. В процессе операции удалось при помощи щипцов поделить фитобезоар на фрагменты, часть из которых организм удалил самостоятельно, часть достал эндоскопист областной больницы № 4.

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Девочку оставили под наблюдением. Спустя неделю пациентка пошла на поправку, её выписали из медучреждения, сообщает «Здравоохранение Тюменской области».

#Анна Варнакина#Происшествия#Тюменская область#Дети#Операция#Детский врач#Больница#Медицина
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