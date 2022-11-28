TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

887 млн рублей выделят на строительство станции очистки воды под Нижним Тагилом

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI
Станция очистки воды «Южная» в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом обеспечит чистой питьевой водой практически 200 тысяч человек. На строительство объекта предоставили 887 миллионов рублей из госбюджета.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Деньги на строительство комплекса водоочистных сооружений и системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод выделят в ближайшие 2 года. Старт работы станции «Южная» под Нижним Тагилом намечен на 2024-й год.

Чистка от ила и новая плотина. Как реабилитируют Черноисточинский пруд под Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Донные отложения со дна Черноисточинского пруда вывезут к питомнику «Горзеленхоза»100 тысяч кубометров донных отложений очищено за лето в Черноисточинском прудуБобры затормозили очистку Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле

Готовить воду к употреблению планируют при помощи фильтрации и химических процессов, сообщает пресс-служба кабмина РФ. Планируемое количество для переработки в течение суток — 100 тысяч кубометров воды. Подобная мощность позволит обеспечить питьевой водой более 200 тысяч свердловчан.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Экология#Чистая вода#Деньги#Очистка воды#Михаил Мишустин
Подпишитесь
Новый способ уклонения от отправки на спецоперацию придумали мобилизованные в Елани
25 ноября 11:36
Тагильчане жалуются на заоблачные цены на воду в буфете Ледового дворца
25 ноября 15:24
До -7 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле на следующей неделе
26 ноября 13:33
Мошенники пытаются грабить свердловчан с телефона поискового отряда «Прорыв»
26 ноября 10:34
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман* отказался обжаловать статус иноагента
Вчера, 09:29
В попытках вернуть мобилизованного мужа жительница Екатеринбурга потеряла 53 тысячи
Вчера, 12:12