887 млн рублей выделят на строительство станции очистки воды под Нижним Тагилом

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Деньги на строительство комплекса водоочистных сооружений и системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод выделят в ближайшие 2 года. Старт работы станции «Южная» под Нижним Тагилом намечен на 2024-й год.
Готовить воду к употреблению планируют при помощи фильтрации и химических процессов, сообщает пресс-служба кабмина РФ. Планируемое количество для переработки в течение суток — 100 тысяч кубометров воды. Подобная мощность позволит обеспечить питьевой водой более 200 тысяч свердловчан.