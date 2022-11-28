887 млн рублей выделят на строительство станции очистки воды под Нижним Тагилом

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Деньги на строительство комплекса водоочистных сооружений и системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод выделят в ближайшие 2 года. Старт работы станции «Южная» под Нижним Тагилом намечен на 2024-й год.