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Более 1000 детей из Нижнего Тагила отдохнут в лагерях на каникулах

Сегодня, 15:53
Фото: 1MI
Администрация Нижнего Тагила готовится к новогодним каникулам школьников. Дети смогут отдохнуть в лагерях дневного пребывания и загородных оздоровительных центрах. Воспользоваться программой сможет более 1000 юных тагильчан.

Замглавы по социальной политике Нижнего Тагила Валерий Суров рассказал, что на новогодних каникулах для детей откроются лагеря дневного пребывания. Работа площадок планируется сразу по нескольким адресам: в Дзержинском дворце детского и юношеского творчества, ДЮЦ «Мир», Домах детского творчества в Ленинском и Тагилстроевском районах. В организации сможет попасть 475 детей.

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Заявки от тагильчан начнут принимать 5 декабря, закончат — 15-го числа в 20:00. Смена начнется 31 декабря, а продолжится со 2 по 5 января следующего года. Праздничный день дети проведут вне стен образовательных заведений.

Загородные оздоровительные лагеря под Нижним Тагилом также откроют детям свои двери. Ребят ждут в стенах «Уральского огонька», «Антоновского», «Звездного». Путевки в ЗОЛ для детей от 6,5 до 17 лет начнут выдавать с 29 ноября, а закончат в 20:00 по уральскому времени 4-го декабря. Смена начнется 30-го декабря, а закончится 6 января.

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Для регистрации в выбранное место досуга необходимо лично явиться в МФЦ или подать заявление через электронный ресурс образовательных услуг Свердловской области, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Город#Дети#Отдых#Каникулы
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