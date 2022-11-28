Более 1000 детей из Нижнего Тагила отдохнут в лагерях на каникулах

Замглавы по социальной политике Нижнего Тагила Валерий Суров рассказал, что на новогодних каникулах для детей откроются лагеря дневного пребывания. Работа площадок планируется сразу по нескольким адресам: в Дзержинском дворце детского и юношеского творчества, ДЮЦ «Мир», Домах детского творчества в Ленинском и Тагилстроевском районах. В организации сможет попасть 475 детей.
Заявки от тагильчан начнут принимать 5 декабря, закончат — 15-го числа в 20:00. Смена начнется 31 декабря, а продолжится со 2 по 5 января следующего года. Праздничный день дети проведут вне стен образовательных заведений.
Загородные оздоровительные лагеря под Нижним Тагилом также откроют детям свои двери. Ребят ждут в стенах «Уральского огонька», «Антоновского», «Звездного». Путевки в ЗОЛ для детей от 6,5 до 17 лет начнут выдавать с 29 ноября, а закончат в 20:00 по уральскому времени 4-го декабря. Смена начнется 30-го декабря, а закончится 6 января.
Для регистрации в выбранное место досуга необходимо лично явиться в МФЦ или подать заявление через электронный ресурс образовательных услуг Свердловской области, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.