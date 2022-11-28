Более 1000 детей из Нижнего Тагила отдохнут в лагерях на каникулах

Загородные оздоровительные лагеря под Нижним Тагилом также откроют детям свои двери. Ребят ждут в стенах «Уральского огонька», «Антоновского», «Звездного». Путевки в ЗОЛ для детей от 6,5 до 17 лет начнут выдавать с 29 ноября, а закончат в 20:00 по уральскому времени 4-го декабря. Смена начнется 30-го декабря, а закончится 6 января.