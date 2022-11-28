Для обвиняемого в массовом расстреле в Перми требуют пожизненное заключение

Отец погибшего студента сказал, что такие люди, как Бекмансуров, никогда не должны выходить на свободу. Также на заседании стало известно, что обвиняемый в марте этого года получил справку о том, что является инвалидом третьей группы. Инвалидом он стал в тот же день, когда потерял часть ноги после ранения.