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Для обвиняемого в массовом расстреле в Перми требуют пожизненное заключение

Сегодня, 14:13
Фото: 1MI
В Перми подходят к концу судебные заседания по рассмотрению дела о расстреле людей. Трагедия случилась 20 сентября прошлого года на территории пермского университета.

Уголовное дело было заведено на Тимура Бекмансурова, убившего в тот день шесть человек. Гособвинение требует дать ему пожизненный срок, сообщает Properm.ru.

Отец погибшего студента сказал, что такие люди, как Бекмансуров, никогда не должны выходить на свободу. Также на заседании стало известно, что обвиняемый в марте этого года получил справку о том, что является инвалидом третьей группы. Инвалидом он стал в тот же день, когда потерял часть ноги после ранения.

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Также на суде огласили исковые требования пострадавших. Они требуют возместить им моральный вред в размере более 25 млн рублей.

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Напомним, студент пришел в вуз для того, чтобы расстрелять людей 20 сентября прошлого года. За полчаса он сумел убить шесть человек, еще десятки людей пострадали.

#Елена Озерова#Криминал#Суд#Расстрел#Пермь#Стрелок
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