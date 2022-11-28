Эксперт рассказала о симптомах нехватки витаминов группы В

По словам врача, Витамины группы В нужны для эффективной борьбы со стрессом. Они обеспечивают работу центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. При нехватке развивается бессонница, ухудшается память, выпадают волосы, пишет NEWS.ru.
Помимо препаратов восполнить нехватку этих витаминов можно при помощи продуктов питания: красного мяса, гречневой каши, яиц, молока и других.
Диетолог Наталья Круглова, в свою очередь, рекомендует в осенне-зимний период употреблять в пищу продукты богатые витамином С. Это не только цитрусовые, но и белокочанная капуста, в том числе квашеная.