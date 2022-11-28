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ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 3 млн компенсации за смерть кормильца

Сегодня, 10:13
Фото: 1MI
ЕВРАЗ НТМК выплатит семье из Нижнего Тагила 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за травмирование или смерть кормильца.

Представитель несовершеннолетнего подала в суд на ЕВРАЗ НТМК в марте 2022 года. За некоторое время до этого член семьи, судя по материалам дела, серьезно травмировался или погиб.

Судебное заседание по делу состоялось спустя месяц, в апреле. Иск был удовлетворен, сообщается на сайте органа государственной власти. 

Летом этого же года представители ЕВРАЗ НТМК попытались обжаловать решение суда Нижнего Тагила. Они обратились с апелляцией в Свердловский областной суд. Но решение было оставлено без изменения. Ребенок получит компенсацию.

Решение суда вступило в законную силу и обращено к исполнению, — сообщили представители суда редакции TagilCity.ru.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудник ЕВРАЗ НТМК через суд взыскал с предприятия полмиллиона рублей за травму, полученную в 2019 году. А на Уралвагонзаводе бывший кузнец-штамповщик отсудил у предприятия более 2 млн рублей.

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