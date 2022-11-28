ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 3 млн компенсации за смерть кормильца

Представитель несовершеннолетнего подала в суд на ЕВРАЗ НТМК в марте 2022 года. За некоторое время до этого член семьи, судя по материалам дела, серьезно травмировался или погиб.
Судебное заседание по делу состоялось спустя месяц, в апреле. Иск был удовлетворен, сообщается на сайте органа государственной власти.
Летом этого же года представители ЕВРАЗ НТМК попытались обжаловать решение суда Нижнего Тагила. Они обратились с апелляцией в Свердловский областной суд. Но решение было оставлено без изменения. Ребенок получит компенсацию.
Решение суда вступило в законную силу и обращено к исполнению, — сообщили представители суда редакции TagilCity.ru.
Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудник ЕВРАЗ НТМК через суд взыскал с предприятия полмиллиона рублей за травму, полученную в 2019 году. А на Уралвагонзаводе бывший кузнец-штамповщик отсудил у предприятия более 2 млн рублей.