ЕВРАЗ НТМК заплатит за потерю кормильца, а безработным Тагила предложат работу

Пенсионерку из Новоасбеста так и не нашли спустя месяц безуспешных попыток. Поисковики отработали самые разные версии того, где могла бы быть бабушка. Вера Васильевна Сарсадских ушла в лес 18 октября и заблудилась. Она успела рассказать об этом родным, а через сутки перестала выходить на связь.