TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

ЕВРАЗ НТМК заплатит за потерю кормильца, а безработным Тагила предложат работу

Сегодня, 15:16
Фото: 1MI
ЕВРАЗ НТМК заплатит семье за потерю кормильца, а безработным Нижнего Тагила предложат работу. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 28 ноября.

ЕВРАЗ НТМК выплатит семье из Нижнего Тагила 3 миллиона рублей за травмирование или смерть кормильца. Представитель несовершеннолетнего подала в суд в марте этого года. Согласно материалам дела, человек либо серьезно пострадал, либо погиб.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 3 млн компенсации за смерть кормильца
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле определен перечень общественных работ на будущий год. В него вошли 126 пунктов. Это временные или сезонные работы. Привлекать безработных будут для проведения различных мероприятий, озеленения и благоустройства.

Где подработать в Нижнем Тагиле в 2023 году
Узнать подробнее

45-летнего жителя Нижнего Тагила похоронили со всеми воинскими почестями. Мужчина погиб на СВО. Ефрейтору посмертно присвоили орден Мужества.

Орден, залпы и гимн. В Нижнем Тагиле простились с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
Узнать подробнее

Пенсионерку из Новоасбеста так и не нашли спустя месяц безуспешных попыток. Поисковики отработали самые разные версии того, где могла бы быть бабушка. Вера Васильевна Сарсадских ушла в лес 18 октября и заблудилась. Она успела рассказать об этом родным, а через сутки перестала выходить на связь.

Пожилую женщину из Новоасбеста не нашли спустя месяц поисков
Узнать подробнее

Военные поздравили женщин с Днем матери прямо из зоны СВО. Видеозапись с мужчинами в масках и с автоматами появилась в соцсетях.

Мужчины в масках и с автоматами поздравили матерей России
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Общество#Происшествия#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Новости УрФО#Похороны#Поиск#Компенсация#Потеря кормильца#Работа#Безработные
Подпишитесь
Орден, залпы и гимн. В Нижнем Тагиле простились с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
Сегодня, 10:29
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 3 млн компенсации за смерть кормильца
Сегодня, 10:13
Новый способ уклонения от отправки на спецоперацию придумали мобилизованные в Елани
25 ноября 11:36
Где подработать в Нижнем Тагиле в 2023 году
Сегодня, 10:31
Тагильчане жалуются на заоблачные цены на воду в буфете Ледового дворца
25 ноября 15:24
887 млн рублей выделят на строительство станции очистки воды под Нижним Тагилом
Сегодня, 06:58