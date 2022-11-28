ЕВРАЗ НТМК заплатит за потерю кормильца, а безработным Тагила предложат работу

ЕВРАЗ НТМК выплатит семье из Нижнего Тагила 3 миллиона рублей за травмирование или смерть кормильца. Представитель несовершеннолетнего подала в суд в марте этого года. Согласно материалам дела, человек либо серьезно пострадал, либо погиб.
В Нижнем Тагиле определен перечень общественных работ на будущий год. В него вошли 126 пунктов. Это временные или сезонные работы. Привлекать безработных будут для проведения различных мероприятий, озеленения и благоустройства.
45-летнего жителя Нижнего Тагила похоронили со всеми воинскими почестями. Мужчина погиб на СВО. Ефрейтору посмертно присвоили орден Мужества.
Пенсионерку из Новоасбеста так и не нашли спустя месяц безуспешных попыток. Поисковики отработали самые разные версии того, где могла бы быть бабушка. Вера Васильевна Сарсадских ушла в лес 18 октября и заблудилась. Она успела рассказать об этом родным, а через сутки перестала выходить на связь.
Военные поздравили женщин с Днем матери прямо из зоны СВО. Видеозапись с мужчинами в масках и с автоматами появилась в соцсетях.