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Где подработать в Нижнем Тагиле в 2023 году

Сегодня, 10:31
Фото: 1MI

Определен перечень мест для подработки в Нижнем Тагиле

Перечень общественных работ на 2023 год определен в Нижнем Тагиле, в список попали 126 пунктов.

Общественные работы в Нижнем Тагиле обеспечивают трудоустройство горожан для выполнения работ сезонного или временного характера. Для их проведения организациям города рекомендовано заключать договора с Центром занятости населения.

На 2023 год в список общественных работ включены 126 различных пунктов, согласно постановлению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Привлекать безработных и ищущих работу горожан будут для проведения культурных и праздничных мероприятий, а также озеленения и благоустройства города.

Так, желающие подработать, будут красить бордюры, благоустраивать тротуары, проводить завершающие и отделочные работы в зданиях. Также тагильчанам в качестве временной работы предложат быть курьерами, мыть машины, обслуживать аттракционы, оказывать услуги по страхованию и проверять билеты в общественном транспорте.

Кроме того в списке значатся и сельскохозяйственные работы: перегонка и выпас скота, переработка сельскохозяйственной продукции, прополка, посадка плодовых деревьев и кустарников и другие.

Помимо этого среди общественных работ указаны склейка папок, заготовка соломки и материалов для плетения, выполнение машинописных работ и делопроизводство.

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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Постановление#Общественные работы#Евгения Сафина
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