На 2023 год в список общественных работ включены 126 различных пунктов, согласно постановлению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Привлекать безработных и ищущих работу горожан будут для проведения культурных и праздничных мероприятий, а также озеленения и благоустройства города.