Общественные работы в Нижнем Тагиле обеспечивают трудоустройство горожан для выполнения работ сезонного или временного характера. Для их проведения организациям города рекомендовано заключать договора с Центром занятости населения.
На 2023 год в список общественных работ включены 126 различных пунктов, согласно постановлению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Привлекать безработных и ищущих работу горожан будут для проведения культурных и праздничных мероприятий, а также озеленения и благоустройства города.
Так, желающие подработать, будут красить бордюры, благоустраивать тротуары, проводить завершающие и отделочные работы в зданиях. Также тагильчанам в качестве временной работы предложат быть курьерами, мыть машины, обслуживать аттракционы, оказывать услуги по страхованию и проверять билеты в общественном транспорте.
Кроме того в списке значатся и сельскохозяйственные работы: перегонка и выпас скота, переработка сельскохозяйственной продукции, прополка, посадка плодовых деревьев и кустарников и другие.
Помимо этого среди общественных работ указаны склейка папок, заготовка соломки и материалов для плетения, выполнение машинописных работ и делопроизводство.