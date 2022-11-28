Кондуктор и пассажир подрались в маршрутке в Екатеринбурге

Конфликт был снят на видео. Судя по кадрам, мужчина угрожал кондуктору, толкал его пальцем и пытался зайти назад в переполненный транспорт. В транспортной компании, обслуживающей маршрут, отметили, что чтобы что-то узнать, нужно назвать госномер маршрутки.