Кондуктор и пассажир подрались в маршрутке в Екатеринбурге

По словам очевидцев событий, причиной для конфликта послужило то, что пассажир не заплатил за проезд, пишет «КП-Екатеринбург».
В результате мужчину выгнали из общественного транспорта. Оказалось, что он является инвалидом второй группы с диагнозом ДЦП.
Ему было тяжело стоять, еще и в переполненном автобусе, отметили пассажиры. Также они утверждают, что кондуктор посчитал, что он пьян.
Конфликт был снят на видео. Судя по кадрам, мужчина угрожал кондуктору, толкал его пальцем и пытался зайти назад в переполненный транспорт. В транспортной компании, обслуживающей маршрут, отметили, что чтобы что-то узнать, нужно назвать госномер маршрутки.
В полицию заявлений ни от кого из сторон конфликта не поступало.