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Кондуктор и пассажир подрались в маршрутке в Екатеринбурге

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI
В маршрутке в Екатеринбурге произошла драка пассажира и кондуктора. ЧП случилось 22 ноября в маршрутке №082.

По словам очевидцев событий, причиной для конфликта послужило то, что пассажир не заплатил за проезд, пишет «КП-Екатеринбург».

В результате мужчину выгнали из общественного транспорта. Оказалось, что он является инвалидом второй группы с диагнозом ДЦП.

Ему было тяжело стоять, еще и в переполненном автобусе, отметили пассажиры. Также они утверждают, что кондуктор посчитал, что он пьян.

Конфликт был снят на видео. Судя по кадрам, мужчина угрожал кондуктору, толкал его пальцем и пытался зайти назад в переполненный транспорт. В транспортной компании, обслуживающей маршрут, отметили, что чтобы что-то узнать, нужно назвать госномер маршрутки.

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В полицию заявлений ни от кого из сторон конфликта не поступало.

#Происшествия#Новости УрФО#Драка#Инвалид#Кондуктор#Маршрутка#Елена Озерова
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