Медики Нижнего Тагила поставили на ноги упавшего с крыши мужчину

Жителю Кушвы Ивану сделали успешную операцию доктора отделения травматологии Демидовской городской больницы, сообщает департамент информационной политики.
Ранее мужчину доставили в больницу на вертолете после того, как он упал с крыши. Летел Иван с высоты около 15 метров мужчина во время ремонта крыши. Он отвлёкся и отстегнул страховочный трос.
Медики при помощи металлоконструкций синтезировали сломанные конечности: обе пяточные кости, левую бедренную кость и все кости левого предплечья. Для минимизации послеоперационных последствий, все необходимые действия были сделаны во время одной операции. Вмешательство продлилось порядка двух часов.
Теперь Иван сможет вернуться к полноценной жизни, чему несказанно раз, ведь после такого падения он даже не ожидал, что вовсе выживет. Мужчине предстоит длительная реабилитация.