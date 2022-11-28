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Медики Нижнего Тагила поставили на ноги упавшего с крыши мужчину

Сегодня, 09:59
Фото: администрация Нижнего Тагила
Пациент и его спасители
Мужчина, который выпал с крыши дома, сможет ходить. Помогли ему в этом травматологи из Нижнего Тагила.

Жителю Кушвы Ивану сделали успешную операцию доктора отделения травматологии Демидовской городской больницы, сообщает департамент информационной политики.

Ранее мужчину доставили в больницу на вертолете после того, как он упал с крыши. Летел Иван с высоты около 15 метров мужчина во время ремонта крыши. Он отвлёкся и отстегнул страховочный трос.

Пациент после проведения операции
Фото: администрация Нижнего Тагила

Медики при помощи металлоконструкций синтезировали сломанные конечности: обе пяточные кости, левую бедренную кость и все кости левого предплечья. Для минимизации послеоперационных последствий, все необходимые действия были сделаны во время одной операции. Вмешательство продлилось порядка двух часов.

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Теперь Иван сможет вернуться к полноценной жизни, чему несказанно раз, ведь после такого падения он даже не ожидал, что вовсе выживет. Мужчине предстоит длительная реабилитация.

#Елена Озерова#Здоровье#Нижний Тагил#Переломы#Падение#Падение с высоты#Операция#Врачи
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