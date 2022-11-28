Мужчина заживо сгорел после пьяных посиделок с другом в Нижнем Тагиле

Горела квартира в высотке по ул. Володарского, 5, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО. Труп владельца жилья спасатели обнаружили при тушении пламени. Мужчина уже не подавал признаков жизни. Ему было 35 лет.