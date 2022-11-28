Мужчина заживо сгорел после пьяных посиделок с другом в Нижнем Тагиле

Горела квартира в высотке по ул. Володарского, 5, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО. Труп владельца жилья спасатели обнаружили при тушении пламени. Мужчина уже не подавал признаков жизни. Ему было 35 лет.
Предварительно известно, что ночью на кухне мужчина вместе с другом выпивал алкоголь. Друг почувствовал запах дыма, вышел в коридор и увидел, что загорелся дверной косяк.
Он оперативно выбежал из квартиры и попросил спасателей вызвать пожарных. А хозяин жилья выбраться не успел. Воспламенение началось из-за короткого замыкания электропроводки.
Предварительно установлено, что у мужчины отключили электроэнергию за неуплату. После этого он самовольно подключился к электроснабжению. Именно из-за этого и могло начаться возгорание.
Жильцы дома в тот день сумели эвакуироваться. По факту произошедшего проводится проверка.