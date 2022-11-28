Мужчины в масках и с автоматами поздравили матерей России

Военные поздравили мам в честь прошедшего 27 ноября международного праздника.
Хочу поздравить всех женщин России с Днем матери. Хочу пожелать вам счастья, здоровья и нечеловеческого терпения в нашем нелегком деле. Мы очень вас любим. Не переживайте, мы обязательно вернемся домой. Мама, я тебя люблю, — сказал на видеокамеру мужчина в балаклаве.
Мужчины не раз напомнили о том, что они — любящие сыновья, которые обязательно вернутся домой с победой. Видеозапись появилась в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».