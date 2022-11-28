Мужчины в масках и с автоматами поздравили матерей России

Военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации или на местах боевого слаживания, обратились к женщинам России и поздравили их с Днём матери. Видеозапись с мужчинами в масках и с автоматами появилась в социальных сетях.

Сюжет Операция на Украине