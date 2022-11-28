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Мужчины в масках и с автоматами поздравили матерей России

Сегодня, 06:15
Фото: 1MI
Военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации или на местах боевого слаживания, обратились к женщинам России и поздравили их с Днём матери. Видеозапись с мужчинами в масках и с автоматами появилась в социальных сетях.

Военные поздравили мам в честь прошедшего 27 ноября международного праздника.

Хочу поздравить всех женщин России с Днем матери. Хочу пожелать вам счастья, здоровья и нечеловеческого терпения в нашем нелегком деле. Мы очень вас любим. Не переживайте, мы обязательно вернемся домой. Мама, я тебя люблю, — сказал на видеокамеру мужчина в балаклаве.
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Мужчины не раз напомнили о том, что они — любящие сыновья, которые обязательно вернутся домой с победой. Видеозапись появилась в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

#Анна Варнакина#День матери#Поздравление#Военные#Россия#Эксклюзив#Операция на Украине#Общество
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