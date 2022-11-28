Лидерами по приросту заработной платы стали сотрудники IT-компаний. У них доход увеличился на 20,6% до 89,5 тысячи рублей. Самая низкая зарплата зафиксирована у работников общепита и гостиниц. Она составила 28,7 тысячи рублей. Такие данные предоставлены Свердловскстатом.

Специалисты в области научных исследований получают зарплату в среднем в 88,4 тысячи рублей. Это на 16% больше прошлого года. Работники в сфере финансов и страхования в среднем зарабатывают 83,6 тысячи рублей, на 8,7% больше уровня прошлого года. Зарплата строителей достигла 52,4 тысячи рублей. Это на 18% больше.