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Новый год 2022-2023: отмена массового празднования в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
Новый год 2022-2023: отмена массового празднования в Нижнем Тагиле
В российских регионах активно обсуждают вопрос, отменят ли власти Новый год на фоне идущей на Украине специальной военной операции. В Нижнем Тагиле на этот вопрос уже ответил мэр города. Подробнее читайте в нашем материале.

Приближается Новый год — самый долгожданный праздник для россиян. По традиции его принято встречать широко, ярко, с размахом. Города красочно украшают и прежде всего наряжают елку на главной площади, открывают ярмарки, устраивают массовые гулянья. А в саму новогоднюю ночь все ждут грандиозного фейерверка.

Всего этого тагильчане могут лишиться в этом году, так как ситуация в стране в целом не располагает к праздникам. В ряде регионов России объявлено военное положение, там идут боевые действия в рамках СВО.

Новый год 2022-2023: отмена массового празднования в Нижнем Тагиле
Фото: vk.com/cityadmtularu

Напомним, Нижний Тагил активно участвовал в частичной мобилизации. Сотни резервистов были мобилизованы и отправлены на передовую для защиты нашей страны. Тагильчане искренне переживают за своих мобилизованных земляков и даже предложили отменить массовое празднование Нового года в целях поддержки бойцов.

В начале октября в Сети появилась петиция об отмене новогодних празднований в Нижнем Тагиле. Сэкономленные средства жители предлагали направить в Донбасс для поддержки и помощи солдатам — покупки теплой одежды, провизии, обогревателей, лекарств и пр.

Новый год 2022-2023: отмена массового празднования в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI

Отметим, что обустройство ледового городка на главной площади города, где проходит народное гулянье, обходится местному бюджету в 10 млн рублей и более.  

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев ответил на призывы горожан.

«Бюджетный кодекс не позволяет муниципалитету расходовать средства на вопросы неместного значения — например, приобретение военной формы и тому подобное… Но помогать нашим ребятам, участвующим в спецоперации, вместе с предпринимателями, предприятиями и общественными организациями мы не прекращали. Нижний Тагил уже отправил несколько фур помощи в Донбасс. И сейчас мы продолжаем эту работу, включая поддержку мобилизованных земляков со всей области», — пояснил глава городской администрации.
Новый год 2022-2023: отмена массового празднования в Нижнем Тагиле
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Что касается непосредственно празднования Нового года в городе, то его никто отменять не будет. Просто все пройдет более скромно, без изысков, дополнительных трат, приглашений дорогостоящих артистов на концерты и корпоративы, без яркой иллюминации и привычных салютов и фейерверков.   

«Новый год в Нижнем Тагиле — это в первую очередь праздник для детей, поэтому для них он, безусловно, состоится. Возможно, учитывая текущую ситуацию, более скромно, без фейерверка, пройдёт открытие елки», — отметил Владислав Пинаев.
Новый год 2022-2023: отмена массового празднования в Нижнем Тагиле
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Заммэра по социальной политике Нижнего Тагила Валерий Суров рассказал в эфире местного телевидения, что для ребят будет построен новогодний городок на площади у драмтеатра. По его словам, на территории аттракциона появятся ледовые фигуры, снежные горки, будут гулять ростовые куклы. Дети получат долгожданные подарки на муниципальных елках.  

«Опять полетит Баба-яга — хит прошлого года. В качестве фишек предлагаем лабиринт под сценой, чтобы она была более функциональной, 9-метровый ледяной торт в честь уходящего юбилейного года и большой каток с праздничной иллюминацией», — рассказал Пинаев в своем аккаунте в соцсети.
Новый год 2022-2023: отмена массового празднования в Нижнем Тагиле
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Отметим, что в Нижнем Тагиле каждая пятая компания отменила новогодний корпоратив, сообщает АН «Между строк». А вот каждая третья компания все еще думает, отменять ли праздничные мероприятия.

Новый год 2022-2023: отмена массового празднования в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI
#Праздники#Новогодние праздники#Мобилизованные
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