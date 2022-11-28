«Бюджетный кодекс не позволяет муниципалитету расходовать средства на вопросы неместного значения — например, приобретение военной формы и тому подобное… Но помогать нашим ребятам, участвующим в спецоперации, вместе с предпринимателями, предприятиями и общественными организациями мы не прекращали. Нижний Тагил уже отправил несколько фур помощи в Донбасс. И сейчас мы продолжаем эту работу, включая поддержку мобилизованных земляков со всей области»,

— пояснил глава городской администрации.