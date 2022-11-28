Проститься с Дмитрием пришли около 50 человек — родственники, друзья, знакомые и сослуживцы. С речью на панихиде выступила педагог школы № 69, где учился погибший. Там его вспоминают, как доброго, отзывчивого и честного человека. Представитель общества ветеранов Афганистана также принес соболезнования родным Дмитрия — матери, сестре, дочери и двум внучкам.