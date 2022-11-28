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Орден, залпы и гимн. В Нижнем Тагиле простились с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном

Сегодня, 10:29
Фото: TagilCity.ru

Погибшего в СВО жителя Нижнего Тагила похоронили с воинскими почестями

Житель Нижнего Тагила 45-летний Дмитрий Отливан, который погиб в Херсонской области, был похоронен сегодня, 28 ноября, на Аллее славы Центрального кладбища. Ефрейтору посмертно присвоили орден Мужества.

До мобилизации Дмитрий уже имел боевой опыт — прошел вторую Чеченскую кампанию, где служил наводчиком БТР подразделения разведки. После призыва 3 октября его определили заместителем командира боевой машины. Погиб тагильчанин 31 октября под артиллерийским обстрелом в Новой Каховке Херсонской области, прикрывая товарищей. За это был посмертно награжден орденом Мужества.

Проститься с Дмитрием пришли около 50 человек — родственники, друзья, знакомые и сослуживцы. С речью на панихиде выступила педагог школы № 69, где учился погибший. Там его вспоминают, как доброго, отзывчивого и честного человека. Представитель общества ветеранов Афганистана также принес соболезнования родным Дмитрия — матери, сестре, дочери и двум внучкам.

Прощание с погибшим в СВО Дмитрием ОтливаномПрощание с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
Прощание с погибшим в СВО Дмитрием ОтливаномПрощание с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
Прощание с погибшим в СВО Дмитрием ОтливаномПрощание с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
Прощание с погибшим в СВО Дмитрием ОтливаномПрощание с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
Прощание с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
Фото: TagilCity.ru

На Аллее славы тагильчанина похоронили под прощальные автоматные залпы и гимн России в исполнении военных. 

Похороны погибшего в СВО Дмитрия ОтливанаПохороны погибшего в СВО Дмитрия Отливана
Похороны погибшего в СВО Дмитрия ОтливанаПохороны погибшего в СВО Дмитрия Отливана
Похороны погибшего в СВО Дмитрия ОтливанаПохороны погибшего в СВО Дмитрия Отливана
Похороны погибшего в СВО Дмитрия ОтливанаПохороны погибшего в СВО Дмитрия Отливана
Похороны погибшего в СВО Дмитрия ОтливанаПохороны погибшего в СВО Дмитрия Отливана
Похороны погибшего в СВО Дмитрия Отливана
Фото: TagilCity.ru

Напомним, изначальная дата погребения Дмитрия Отливана была 11 ноября. Однако тело тагильчанина не смогли доставить к этому числу, и похороны были перенесены.

«Не было сопровождающего»: Прощание с 45-летним ефрейтором из Нижнего Тагила отменено
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