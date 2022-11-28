До мобилизации Дмитрий уже имел боевой опыт — прошел вторую Чеченскую кампанию, где служил наводчиком БТР подразделения разведки. После призыва 3 октября его определили заместителем командира боевой машины. Погиб тагильчанин 31 октября под артиллерийским обстрелом в Новой Каховке Херсонской области, прикрывая товарищей. За это был посмертно награжден орденом Мужества.
Проститься с Дмитрием пришли около 50 человек — родственники, друзья, знакомые и сослуживцы. С речью на панихиде выступила педагог школы № 69, где учился погибший. Там его вспоминают, как доброго, отзывчивого и честного человека. Представитель общества ветеранов Афганистана также принес соболезнования родным Дмитрия — матери, сестре, дочери и двум внучкам.
На Аллее славы тагильчанина похоронили под прощальные автоматные залпы и гимн России в исполнении военных.
Напомним, изначальная дата погребения Дмитрия Отливана была 11 ноября. Однако тело тагильчанина не смогли доставить к этому числу, и похороны были перенесены.