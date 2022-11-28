Пожилую женщину из Новоасбеста не нашли спустя месяц поисков

Вера Васильевна Сарсадских из Новоасбеста перестала выходить на связь 19 октября, днем ранее она потерялась, о чем сказала родным по телефону.
Ее искали поисковые отряды из Нижнего Тагила и области, полиция, специалисты, родственники и местные жители. Всего в поиске были задействованы более 200 человек.
Общая длина поискового маршрута составила более 500 километров. В поисках принимали участие специалисты с 4 беспилотных летательных аппарата, 5 квадроциклов, мотоциклы.
После безрезультатных поисков родственники стали обращаться в приюты под Нижним Тагилом, объехали соседствующие деревни, но и это не дало результата.
Накануне они сообщили TagilCity.ru, что никакой информации по Вере Васильевне нет. В чате «ЛизаАлерт» с 30 октября нет новых сообщений. Организаторы сообщили добровольцам, что поиски ведут автономные группы, помощь волонтеров не требуется.