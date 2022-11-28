Пропавшего 15-летнего мальчика ищут в Первоуральске уже 5 дней

Представители поискового движения обращаются ко всем неравнодушным жителям Свердловской области с просьбой сообщить о местонахождении Дмитрия Зенкова из Первоуральска по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. Кроме того, волонтеры разыскивают добровольцев, готовых помочь с поисками молодого человека.