Пропавшего 15-летнего мальчика ищут в Первоуральске уже 5 дней

Согласно ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт», рост Дмитрия превышает 1 метр 80 сантиметров, телосложение худое, волосы темно-русого цвета, глаза карие. Родственники не знают, во что пропавший был одет на момент исчезновения.
Представители поискового движения обращаются ко всем неравнодушным жителям Свердловской области с просьбой сообщить о местонахождении Дмитрия Зенкова из Первоуральска по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. Кроме того, волонтеры разыскивают добровольцев, готовых помочь с поисками молодого человека.
Ранее в Нижнем Тагиле разыскивали Николая Сучкова — 49-летнего местного жителя. Мужчина пропал 25 октября.