Пьяный мужчина вывел на мороз девочку без колготок и шапки в Челябинске

Известно, что житель Челябинска вел на улицу двух детей, однако девочка сопротивлялась и плакала. Соседи заметили, что волосы ребенка покрылись инеем, а ноги посинели от холода. Попытки вразумить мужчину были безуспешны: вместо ответа на вопрос, почему девочка на улице и без одежды, уралец оттолкнул женщину и пошел мимо.
Позже к свидетельнице произошедшего спустился сосед, и люди совместно обратились в полицию. Правоохранителям челябинец пояснил, что это не его дети, а мать спит в квартире. Пьяный мужчина брал малышей на улицу для того, чтобы сходить за сигаретами.
Читательница 74.ру подсчитала, что раздетый ребенок пробыл на улице как минимум полчаса. Теперь произошедшим занимается участковый.