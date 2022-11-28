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Пьяный мужчина вывел на мороз девочку без колготок и шапки в Челябинске

Сегодня, 04:09
Фото: 1MI
Неизвестный пьяный мужчина вывел на мороз малолетнюю девочку: на ребенке была надета лишь куртка. Соседи стали бить тревогу и обратились к правоохранителям. О случившемся на Северо-Западе Челябинска стало известно 26 ноября.

Известно, что житель Челябинска вел на улицу двух детей, однако девочка сопротивлялась и плакала. Соседи заметили, что волосы ребенка покрылись инеем, а ноги посинели от холода. Попытки вразумить мужчину были безуспешны: вместо ответа на вопрос, почему девочка на улице и без одежды, уралец оттолкнул женщину и пошел мимо.

Позже к свидетельнице произошедшего спустился сосед, и люди совместно обратились в полицию. Правоохранителям челябинец пояснил, что это не его дети, а мать спит в квартире. Пьяный мужчина брал малышей на улицу для того, чтобы сходить за сигаретами.

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Читательница 74.ру подсчитала, что раздетый ребенок пробыл на улице как минимум полчаса. Теперь произошедшим занимается участковый.

#Происшествия#Челябинск#Дети#Полиция#Мороз#Анна Варнакина
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