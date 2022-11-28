Пьяный мужчина вывел на мороз девочку без колготок и шапки в Челябинске

Известно, что житель Челябинска вел на улицу двух детей, однако девочка сопротивлялась и плакала. Соседи заметили, что волосы ребенка покрылись инеем, а ноги посинели от холода. Попытки вразумить мужчину были безуспешны: вместо ответа на вопрос, почему девочка на улице и без одежды, уралец оттолкнул женщину и пошел мимо.