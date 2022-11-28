РАСО объявили имена победителей премии «Гамбургский счет»

Эмманюэль Макрон, президент Франции, победил в одной из зарубежных номинаций. Звание "Политик года" в России посмертно присвоили лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, а зарубежным политиком года по итогам премии «Гамбургский счет» стал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эксперты отметили, что французскому лидеру пришлось проводить свою вторую кампанию в непростых условиях экономической рецессии и массовых протестов. Кроме того, ему пришлось преодолевать подъем антиистеблишментных политиков, пишет newsnn.ru.
Несмотря на все препятствия, штаб президента Макрона продолжил стратегию, которая со временем доказала свою эффективность, – размывание электората оппонентов спойлерскими проектами, ребрендинг президентского движения и непосредственно главы государства.
Лауреатом в номинации “Лучшая зарубежная избирательная кампания по выборам в парламент” была объявлена итальянская партия «Братья Италии», которую возглавляет Джорджа Мелони. Аналитики считают, что кампания Джорджи Мелони была успешной за счет грамотной отстройки от обвинений (как якобы фашистской и пророссийской политсилы), а также эффективной презентации образа лидера партии как «эмотивной женщины с планом».
А среди региональных зарубежных кампаний, по мнению экспертов РАСО, лучше всех себя показала кампания Рона ДеСантиса, который баллотировался на пост губернатора американского штата Флорида. Аналитики отмечают - ранее жители штата колебались с выбором, но в итоге ДеСантис обошел оппонента, набрав на 20% больше голосов. Тем самым он стал одним из двух основных номинантов на президентское кресло от республиканцев в 2024 году.
Среди отечественных кампаний «партии власти» по выборам в региональный парламент победителем назначили кампанию партии «Единая Россия» по выборам в Сахалинскую областную думу.
«Раннее начало кампании, гармоничный список во главе с губернатором Валерием Лимаренко, использование современных цифровых технологий, индивидуальный тренинг кандидатов позволили значительно улучшить результаты партии по сравнению с 2021 годом и прошлыми региональными выборами», - подчеркнули в оргкомитете «Гамбургского счета».
Политическая премия «Гамбургский счет» была учреждена РАСО в 2016 году. Она присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в Российской Федерации и за рубежом, которые продемонстрировали в ходе конкурентных политических кампаний результативность, технологичность и креативность, не нарушая при этом соблюдения демократических процедур.