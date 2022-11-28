РАСО объявили имена победителей премии «Гамбургский счет»

А среди региональных зарубежных кампаний, по мнению экспертов РАСО, лучше всех себя показала кампания Рона ДеСантиса, который баллотировался на пост губернатора американского штата Флорида. Аналитики отмечают - ранее жители штата колебались с выбором, но в итоге ДеСантис обошел оппонента, набрав на 20% больше голосов. Тем самым он стал одним из двух основных номинантов на президентское кресло от республиканцев в 2024 году.