РЭО проследит за вывозом отходов в регионах во время новогодних праздников

Новый год — это время, когда в одном или двух субъектах страны происходят сбои с вывозом мусора. Подобного допускать нельзя, поскольку это тормозит стабильное предоставление услуг населению и создание экономики замкнутого цикла в Российской Федерации. С момента, когда отходы попадают в бак, они могут быть использованными снова после определенной утилизации. Для этого РЭО совершенствует институт расширенной ответственности производителей, формирует циклическую экономику и стимулирует бизнес переходить на продукцию из вторсырья, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.