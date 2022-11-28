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РЭО проследит за вывозом отходов в регионах во время новогодних праздников

Сегодня, 11:34
Фото: Медиахолдинг 1MI
По традиции представители Российского экологического оператора будут проводить ежечасный мониторинг работы регоператоров по вывозу мусора в январские праздники. В настоящее время в РФ определены 284 зоны деятельности местных операторов в 84 регионах. Всего работает 181 региональный оператор.

Среди методов мониторинга будут использоваться прямая связь с региональными операторами и субъектами РФ, анализ жалоб на инциденты в сфере твердых коммунальных отходов через систему «РЭО Радар» и ежечасный анализ медийного поля, то есть СМИ и соцсетей. Федеральный центр за счет оперативного сбора информации о неполадках имеет возможность оперативно подключиться к процессу для оказания региону консультативной и административной поддержки. Об этом информирует 360tv.ru.

Новый год — это время, когда в одном или двух субъектах страны происходят сбои с вывозом мусора. Подобного допускать нельзя, поскольку это тормозит стабильное предоставление услуг населению и создание экономики замкнутого цикла в Российской Федерации. С момента, когда отходы попадают в бак, они могут быть использованными снова после определенной утилизации. Для этого РЭО совершенствует институт расширенной ответственности производителей, формирует циклическую экономику и стимулирует бизнес переходить на продукцию из вторсырья, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Он считает причиной потенциального коллапса комплекс проблем. В праздники заметно растет отходообразование, а проходимость дорог ухудшается из-за неблагоприятной погоды.

Власти внесли в список предложений по социально-экономическому развитию России до 2030 года федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», которым руководит ППК «РЭО». Проект решает важнейшие задачи в сфере обращения с мусором и предусматривает строительство до 2024 года в Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях восьми экотехнопарков. На них разместят объекты по утилизации мусора, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот 1,1 миллиона тонн вторичного сырья.

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