Руководство «Наполи» желает заполучить Траоре свободным агентом

Представители «Наполи» планируют пригласить нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре летом 2023 года. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на итальянские СМИ.
По информации источника, 26-летний испанец может остаться без клуба в июне 2023 года, поэтому команда из Неаполя ищет возможность договориться с игроком о переходе в Серию А заранее, чтобы не тратить свой бюджет на трансфер.
Добавим, что Траоре перебрался в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в августе 2018 года. Трансфер испанца обошелся «волкам» в 20 миллионов евро.