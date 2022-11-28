TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Руководство «Наполи» желает заполучить Траоре свободным агентом

Сегодня, 08:41
Текущее соглашение форварда с «Вулверхэмптоном» рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Представители «Наполи» планируют пригласить нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре летом 2023 года. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на итальянские СМИ.  

По информации источника, 26-летний испанец может остаться без клуба в июне 2023 года, поэтому команда из Неаполя ищет возможность договориться с игроком о переходе в Серию А заранее, чтобы не тратить свой бюджет на трансфер. 

Добавим, что Траоре перебрался в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в августе 2018 года. Трансфер испанца обошелся «волкам» в 20 миллионов евро.

 

Подпишитесь
Новый способ уклонения от отправки на спецоперацию придумали мобилизованные в Елани
25 ноября 11:36
Тагильчане жалуются на заоблачные цены на воду в буфете Ледового дворца
25 ноября 15:24
До -7 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле на следующей неделе
26 ноября 13:33
Мошенники пытаются грабить свердловчан с телефона поискового отряда «Прорыв»
26 ноября 10:34
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман* отказался обжаловать статус иноагента
Вчера, 09:29
В попытках вернуть мобилизованного мужа жительница Екатеринбурга потеряла 53 тысячи
Вчера, 12:12