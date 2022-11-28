Смог накроет Нижний Тагил

Смог в регионе может продлиться с 20.00 28 ноября по 20.00 30 ноября. В этот период в Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
После 20.00 30 ноября воздух нормализуется.
Напомним, что с утра 25 ноября жители Нижнего Тагила жаловались на выбросы, которые наблюдались по всей территории города. Жалобы на густые облака дыма журналистам TagilCity.ru поступали со всех районов города, в основном из Тагилстроевского, Ленинского и Дзержинского.
По словам местных жителей, клубы дыма они наблюдали в том числе со стороны «Уралвагонзавода». По словам жителя Алтайского микрорайона, выбросы шли буквально к окнам его дома.
Дым наблюдался также и в центре города, Выи и Красном Камне. Со стороны Аглофабрики ВГОКа выбросы растянулись над несколькими микрорайонами Нижнего Тагила.