Смог накроет Нижний Тагил

Напомним, что с утра 25 ноября жители Нижнего Тагила жаловались на выбросы, которые наблюдались по всей территории города. Жалобы на густые облака дыма журналистам TagilCity.ru поступали со всех районов города, в основном из Тагилстроевского, Ленинского и Дзержинского.