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Смог накроет Нижний Тагил

Сегодня, 12:54
Фото: 1MI

Смог накроет Свердловскую область

О смоге предупредили синоптики жителей Свердловской области. В связи с этим был объявлен НМУ первой степени опасности.

Смог в регионе может продлиться с 20.00 28 ноября по 20.00 30 ноября. В этот период в Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

После 20.00 30 ноября воздух нормализуется.

Напомним, что с утра 25 ноября жители Нижнего Тагила жаловались на выбросы, которые наблюдались по всей территории города. Жалобы на густые облака дыма журналистам TagilCity.ru поступали со всех районов города, в основном из Тагилстроевского, Ленинского и Дзержинского.

По словам местных жителей, клубы дыма они наблюдали в том числе со стороны «Уралвагонзавода». По словам жителя Алтайского микрорайона, выбросы шли буквально к окнам его дома.

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Дым наблюдался также и в центре города, Выи и Красном Камне. Со стороны Аглофабрики ВГОКа выбросы растянулись над несколькими микрорайонами Нижнего Тагила. 

#Елена Озерова#Природа#Новости УрФО#Выбросы#Смог#Погодные условия#Нацпроект «Экология»
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