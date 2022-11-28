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«Сын твой в очень надежных руках»: осужденные ИК-5 Нижнего Тагила записали мамам клип

Сегодня, 15:06
Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Клип ко Дню матери записали заключенные ИК-5 в Нижнем Тагиле

Осужденные из исправительной колонии строгого режима № 5 в Нижнем Тагиле записали юмористический клип, адресованный матерям. Выход видеозаписи приурочен к международному празднику — ко Дню матери.
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Слушатели могут узнать в треке заключенных знакомый мотив В. Обломова. Осужденные сделали на него кавер с собственными словами:

Хочу тебя успокоить, мам, нас тут всех поголовно кормят.
Времечко тоже летит. Вкус домашних оладьев не помню.
Да и думать некогда об ерунде, весь в делах: работа, учеба, — звучат слова музыкального клипа.
Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Мотивом для записи видеоролика, со слов пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, стало желание вызвать улыбку у матерей и жен заключенных, «разрядить» непростую ситуацию в мире.

Ты не волнуйся напрасно: сын твой в очень надежных руках,
Они меня уверенно держат, дарят веру, надежду, любовь.
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#ГУФСИН#ИК-5#Заключенные#День матери#Музыка#Клип
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