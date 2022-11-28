«Сын твой в очень надежных руках»: осужденные ИК-5 Нижнего Тагила записали мамам клип

Слушатели могут узнать в треке заключенных знакомый мотив В. Обломова. Осужденные сделали на него кавер с собственными словами:
Хочу тебя успокоить, мам, нас тут всех поголовно кормят.
Времечко тоже летит. Вкус домашних оладьев не помню.
Да и думать некогда об ерунде, весь в делах: работа, учеба, — звучат слова музыкального клипа.
Мотивом для записи видеоролика, со слов пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, стало желание вызвать улыбку у матерей и жен заключенных, «разрядить» непростую ситуацию в мире.
Ты не волнуйся напрасно: сын твой в очень надежных руках,
Они меня уверенно держат, дарят веру, надежду, любовь.