В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о расстреле охранников в БЦ «Манхэттен»

Posted 28 ноября 2022, 08:43
Published 28 ноября 2022, 08:43
Modified 28 ноября 2022, 08:45
Updated 28 ноября 2022, 08:45
ЧП произошло 25 ноября. Тогда несколько мужчин забежали в бизнес-центр в дробовиком и пистолетами, после чего стали стрелять по сотрудникам, сидящим на ресепшен.
В результате двух человек ранили. Один остался без глаза и с ранением руки, а другой мужчина получил несколько пулевых ранений в спину.
Предварительно известно, что покушение совершили лица из криминального мира, связанные с компанией «Аурус», сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. Также по данным издания, одним из нападавших может быть житель Екатеринбурга по имени Амирхан – ранее судимый спортсмен.
Напомним, что в феврале 2022 года в «Манхэттене» сообщили о рейдерском захвате. По словам работников, к зданию приехали тридцать мужчин кавказской внешности, в одном из них опознали криминального авторитета. На этом проблемы не закончились: летом в бизнес-центр пришли люди с монтировками и газовыми баллончиками.