В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о расстреле охранников в БЦ «Манхэттен»

Напомним, что в феврале 2022 года в «Манхэттене» сообщили о рейдерском захвате. По словам работников, к зданию приехали тридцать мужчин кавказской внешности, в одном из них опознали криминального авторитета. На этом проблемы не закончились: летом в бизнес-центр пришли люди с монтировками и газовыми баллончиками.