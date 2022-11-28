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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о расстреле охранников в БЦ «Манхэттен»

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двоих лиц после нападения со стрельбой в бизнес-центре «Манхэттен».

ЧП произошло 25 ноября. Тогда несколько мужчин забежали в бизнес-центр в дробовиком и пистолетами, после чего стали стрелять по сотрудникам, сидящим на ресепшен.

В результате двух человек ранили. Один остался без глаза и с ранением руки, а другой мужчина получил несколько пулевых ранений в спину.

Предварительно известно, что покушение совершили лица из криминального мира, связанные с компанией «Аурус», сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. Также по данным издания, одним из нападавших может быть житель Екатеринбурга по имени Амирхан – ранее судимый спортсмен.

Охраннику выбило глаз при стрельбе в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге
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Напомним, что в феврале 2022 года в «Манхэттене» сообщили о рейдерском захвате. По словам работников, к зданию приехали тридцать мужчин кавказской внешности, в одном из них опознали криминального авторитета. На этом проблемы не закончились: летом в бизнес-центр пришли люди с монтировками и газовыми баллончиками.

#Криминал#Новости УрФО#Бизнес-центр#Захват#Уголовное дело#Пистолеты#Елена Озерова
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