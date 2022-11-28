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В центре Нижнего Тагила столкнулись трамвай и легковая машина

Сегодня, 08:17
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Столкновение автомобиля с трамваем произошло в центре Нижнего Тагила. ЧП произошло 25 ноября примерно в 17:00 на проспекте Ленина.

Тогда некоторые тагильчане не смогли вовремя добраться по своим делам. Возникла пробка, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Известно, что водитель машины не уступил дорогу трамваю. В результате неудачного маневра машина и вагон столкнулись. Движение трамваев на время было остановлено.

Предварительно известно, что пострадавших в аварии нет.

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Напомним, что днем 25 ноября на выезде с Вагонки в сторону Верхней Салды произошла авария между двумя иномарками Haval и Mazda. За рулем одной из машин находилась 24-летняя девушка, а в салоне — два ребенка.

В результате 6-летняя девочка травмировалась. Второй ребенок не пострадал.

#Елена Озерова#ДТП#Нижний Тагил#Авария#Трамвай#Центр
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