В центре Нижнего Тагила столкнулись трамвай и легковая машина

Тогда некоторые тагильчане не смогли вовремя добраться по своим делам. Возникла пробка, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Известно, что водитель машины не уступил дорогу трамваю. В результате неудачного маневра машина и вагон столкнулись. Движение трамваев на время было остановлено.
Предварительно известно, что пострадавших в аварии нет.
Напомним, что днем 25 ноября на выезде с Вагонки в сторону Верхней Салды произошла авария между двумя иномарками Haval и Mazda. За рулем одной из машин находилась 24-летняя девушка, а в салоне — два ребенка.
В результате 6-летняя девочка травмировалась. Второй ребенок не пострадал.