Владелец ГК "Традиции успеха" раскрыл тенденции российского алкогольного рынка

В Крымской водочной компании (КВК) также полагают: к повышению спроса на коньяк российского производства привели попытки заместить выпадающий импорт. Как отметил генеральный директор КВК Виктор Золотницкий, недорогие коньяки – это 40% продаж в категории. В условиях сокращения импорта крепкого алкоголя в Россию увеличивается локальное производство коньяков. По информации Росалкогольрегулирования, в период с января по октябрь выпуск напитка вырос на 14,66% (до 7,18 млн дал). Для сравнения: производство водки увеличилось на 7,7% (до 67,01 млн дал).