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Владелец ГК "Традиции успеха" раскрыл тенденции российского алкогольного рынка

Сегодня, 19:24
Фото: piqsels.com
В России на фоне сокращения импорта крепкого алкоголя увеличивается локальное производство коньяков. Александр Беспалов, владелец ГК “Традиции успеха”, рассказал о тенденциях и потребительских предпочтениях, а также о том, как в дальнейшем будет развиваться отрасль.

“В России возник тренд на переориентацию потребителей на продукцию низкого ценового сегмента, включая недорогие коньяки (до 550 рублей)”, — отметил владелец ГК “Традиции успеха” (водка “Хорта”, коньяк “Золото династии”). Он подчеркнул, что такая тенденция возникла параллельно с процессами импортозамещения на рынке алкоголя в России, сообщает kommersant.ru.

По мнению Александра Беспалова, увеличение спроса в данной категории будет стимулировать вывод на рынок продукции новых местных брендов. В планах его группы компаний “Традиции успеха” – выпуск коньяков традиционных выдержек, а также коньячных коктейлей.

В Крымской водочной компании (КВК) также полагают: к повышению спроса на коньяк российского производства привели попытки заместить выпадающий импорт. Как отметил генеральный директор КВК Виктор Золотницкий, недорогие коньяки – это 40% продаж в категории. В условиях сокращения импорта крепкого алкоголя в Россию увеличивается локальное производство коньяков. По информации Росалкогольрегулирования, в период с января по октябрь выпуск напитка вырос на 14,66% (до 7,18 млн дал). Для сравнения: производство водки увеличилось на 7,7% (до 67,01 млн дал).

Как сообщает “Коммерсантъ”, ограниченная доля брендов массового сегмента и конкуренция, которая становится все жестче, еще тормозят рост бизнеса в данной нише. Однако в топ-20 производителей напитка уже включены игроки, которые ранее были на рынке незаметными. Это, например, ООО ВКЗ “Шереметьевский”. Его учредитель мог выступать партнером основателя SPI Group Юрия Шефлера.

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