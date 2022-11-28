Водитель из Белоярского погиб в ходе СВО на Украине

О том, что мужчина скончался, родственникам сообщили представители военкомата, пишет Е1.



По словам знакомых мужчины, он был добрым человеком, который всегда добивался своих целей. Он много помогал друзьям и родственникам. Был хорошим папой и мужем.



Похоронят Николая 28 ноября. В семье погибшего рассказали, что он был очень опытным водителем. А из боевого опыта имел службу в армии в прошлом.