Водитель из Белоярского погиб в ходе СВО на Украине

О том, что мужчина скончался, родственникам сообщили представители военкомата, пишет Е1.
По словам знакомых мужчины, он был добрым человеком, который всегда добивался своих целей. Он много помогал друзьям и родственникам. Был хорошим папой и мужем.
Похоронят Николая 28 ноября. В семье погибшего рассказали, что он был очень опытным водителем. А из боевого опыта имел службу в армии в прошлом.
Напомним, что ранее 38-летний Алексей Воронин из Тавды погиб на спецоперации. Мужчина прошел Чеченскую войну. Мужчина был в разводе с супругой, у него остался сын.