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Водитель из Белоярского погиб в ходе СВО на Украине

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
Мужчина из Белоярского погиб в ходе боев во время спецоперации на территории Украина. Николай Шеин был водителем.

О том, что мужчина скончался, родственникам сообщили представители военкомата, пишет Е1.

По словам знакомых мужчины, он был добрым человеком, который всегда добивался своих целей. Он много помогал друзьям и родственникам. Был хорошим папой и мужем.

Похоронят Николая 28 ноября. В семье погибшего рассказали, что он был очень опытным водителем. А из боевого опыта имел службу в армии в прошлом.

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Напомним, что ранее 38-летний Алексей Воронин из Тавды погиб на спецоперации.  Мужчина прошел Чеченскую войну. Мужчина был в разводе с супругой, у него остался сын.

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