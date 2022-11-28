Втрое больше людей уехали за границу из Свердловской области в 2022 году

В текущем году регион покинули более 75 тысяч человек, приехали в Свердловскую область меньше – 71 251. В 2022-ом количество людей, переехавших на постоянное место жительства в страны СНГ, достигло 14 877. Иные зарубежные страны для релокации выбрали 2280 уральцев.
В 2021 году цифры достигали меньших значений: в область приезжали 78 тысяч людей, а уезжали всего 73 тысячи. Кроме того, в прошлом году в Содружество Независимых Государств переехали 4206 свердловчан, в другие страны – 553 человека.
Тем временем в Нижнем Тагиле впервые за пять лет зафиксировали миграционный прирост.