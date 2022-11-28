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За неделю 37,3 тысячи человек в Свердловской области заразились ОРВИ

Сегодня, 16:26
Фото: 1MI
Заболеваемость ОРВИ выросла в Свердловской области на прошлой неделе. С 21 по 27 ноября региональный Роспотребнадзор выявил 37,3 тысячи случаев заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией.

Усредненные данные, полученные в ходе многолетнего мониторинга, выявили повышение среднего уровня заболеваемости в Свердловской области на 23,1%. В Екатеринбурге также выявили рост числа больных на 18,5%: количество заразившихся ОРВИ екатеринбуржцев составило 18,1 тысячи человек.

Рост заболевших ОРВИ и COVID-19 замечен в Свердловской области
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Больше всего больных — среди детей (63%). Наименее благополучными муниципалитетами по числу заболевших стали городские округа Богданович, Асбестовский, Сухой Лог, Сысертский, Рефтинский и ЗАТО Свободный, следует из официальной статистики ведомства.

#Анна Варнакина#Общество#Свердловская область#Дети#ОРВИ#Болезни
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