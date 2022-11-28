За неделю 37,3 тысячи человек в Свердловской области заразились ОРВИ

Усредненные данные, полученные в ходе многолетнего мониторинга, выявили повышение среднего уровня заболеваемости в Свердловской области на 23,1%. В Екатеринбурге также выявили рост числа больных на 18,5%: количество заразившихся ОРВИ екатеринбуржцев составило 18,1 тысячи человек.