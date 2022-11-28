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Жительница Екатеринбурга убила только что родившегося сына

Сегодня, 10:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 33-летняя женщина родила дома ребенка, после чего сразу же его убила. Ей вынесли приговор.

Суд обвинил женщину по 206-й статье УК РФ за убийство новорожденного. Известно, что 4 августа прошлого года в домашних условиях женщина родила мальчика, после чего зажала ему нос и рот и держала руку в таком положении до тех пор, пока он не перестал дышать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

После проделанного, злоумышленница положила младенца в полимерный пакет и отнесла его за металлическое ограждение между сооружением и мусорными баками. В медучреждении на учете по беременности женщина не стояла, специально скрывав свое положение.

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У женщины есть двое детей. Свою вину в убийстве младенца она признала. Ей ограничили свободу на два года. Приговор пока не вступил в силу.

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Убийство#Ребенок#Младенец#Мать
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