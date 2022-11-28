Жителя Первоуральска едва не прибило штукатуркой

Пострадавший рассказал, что он покидал многоэтажный дом. В это время на него чуть не свалился кусок штукатурки. Вес отделочного материала первоуралец оценил в 30-40 килограмм. Житель Первоуральска сообщил: затвердевший строительный раствор едва ли не прилетел ему по голове.
Автор видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «Екатеринбург №1», сетует на общее состояние дома. С его слов, обвалиться могут не только отделочные материалы, но и кирпичи, расположенные сверху. Кроме того, по зданию гуляет «ужасный сквозняк», а лестницы перекосились. В аварийном состоянии находятся не только стены, но и один из балконов. Обращения в УК «ПРП» результатов не дали, сообщил житель Первоуральска.