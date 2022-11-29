2 человека погибли и 3 пострадали при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге

О возгорании сотрудникам МЧС стало известно в 21:51 по уральскому времени. По прибытии на место пожара огнеборцы установили: горит квартира на 3-ем этаже девятиэтажки. Дым от пламени распространился по всему зданию.
Огонь на площади в 30 квадратных метров ограничили в распространении менее, чем через два часа — в 23:19, еще через 10 минут ликвидировали открытое горение. Основное внимание пожарных было направлено на спасение людей: специалисты газодымозащитной службы эвакуировали 33 человека, среди которых — 7 детей. Спасение производилось при помощи высотной техники. 60 жителей Екатеринбурга смогли покинуть дом самостоятельно.
В результате случившегося 2 человека погибли, еще трое доставлены в медицинские учреждения, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. В тушении многоэтажки участвовало 67 пожарных и 18 единиц специальной техники.