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2 человека погибли и 3 пострадали при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге

Сегодня, 03:54
Фото: 1MI
Два человека погибли, ещё два пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме коридорного типа по улице Чайковского в Екатеринбурге. Инцидент случился 28 ноября.

О возгорании сотрудникам МЧС стало известно в 21:51 по уральскому времени. По прибытии на место пожара огнеборцы установили: горит квартира на 3-ем этаже девятиэтажки. Дым от пламени распространился по всему зданию.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Огонь на площади в 30 квадратных метров ограничили в распространении менее, чем через два часа — в 23:19, еще через 10 минут ликвидировали открытое горение. Основное внимание пожарных было направлено на спасение людей: специалисты газодымозащитной службы эвакуировали 33 человека, среди которых — 7 детей. Спасение производилось при помощи высотной техники. 60 жителей Екатеринбурга смогли покинуть дом самостоятельно.

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В результате случившегося 2 человека погибли, еще трое доставлены в медицинские учреждения, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. В тушении многоэтажки участвовало 67 пожарных и 18 единиц специальной техники.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Пожар#Происшествия
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