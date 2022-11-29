250 осужденных трудоустроят на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле

Отбывающие наказание в УФИЦ при ИК-6, КП-66 и ИК-13 будут трудиться по следующим специальностям: операторы станков с ПО, сверловщики, токари, фрезеровщики и другие. Правовые отношения между работодателем и сотрудниками будут регулироваться Трудовым кодексом РФ, при этом из заработной платы осужденных будут вычитать от 5 до 20% в пользу государства.