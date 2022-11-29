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250 осужденных трудоустроят на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 02:32
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Осужденных, отбывающих наказание в Нижнем Тагиле, трудоустроят на принудительные работы в «Уралвагонзаводе». Предприятие пополнится 250-ю новыми рабочими.

Отбывающие наказание в УФИЦ при ИК-6, КП-66 и ИК-13 будут трудиться по следующим специальностям: операторы станков с ПО, сверловщики, токари, фрезеровщики и другие. Правовые отношения между работодателем и сотрудниками будут регулироваться Трудовым кодексом РФ, при этом из заработной платы осужденных будут вычитать от 5 до 20% в пользу государства.

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
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К исправительным работам на заводе в Нижнем Тагиле будут привлекаться только те осужденные, которые не имеют нарушений и «встали на путь исправления». Эти люди живут в общежитии, они сами обустраивают свой быт, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

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Со слов представителей ведомства, осужденные смогут общаться с семьей и налаживать социальные связи. Положительные рекомендации надзирателей могут стать мотивом для того, чтобы приговоренные к принудительным работам жили вне исправительного центра.

#Нижний Тагил#Заключенные#УВЗ#Исправительные работы#Трудоустройство#Общество#Анна Варнакина#Работа
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