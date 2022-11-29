60 тысяч потратит мэрия Тагила на подарки в конкурсах по пожарной безопасности

Для победителей и участников конкурсов предусмотрены 10 сертификатов номиналом в 3 и 1 тысячу рублей, 5 сертификатов по 2 тысячи и 20 сертификатов по 500 рублей. Отмечается, что канцтовары можно будет приобрести в розничных магазинах Нижнего Тагила в течение 12 месяцев.