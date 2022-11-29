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60 тысяч потратит мэрия Тагила на подарки в конкурсах по пожарной безопасности

Сегодня, 04:09
Фото: 1MI

Тагильчанам подарят сертификаты на 60 тысяч за знания пожарной безопасности

Подарочные сертификаты в магазины канцелярских товаров на 60 тысяч рублей закупает администрация Нижнего Тагила. Вручать их будут победителям конкурсов по пожарной безопасности.

Закупка подарочных сертификатов на покупку канцелярских принадлежностей осуществляется отделом гражданской защиты населения.

Они будут вручены победителям городского смотра-конкурса по итогам деятельности в области ГО и ЧС среди организаций, лучшим внештатным пожарным инструкторам профилактики, а также участникам детских творческих конкурсов в области пожарной безопасности, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Для победителей и участников конкурсов предусмотрены 10 сертификатов номиналом в 3 и 1 тысячу рублей, 5 сертификатов по 2 тысячи и 20 сертификатов по 500 рублей. Отмечается, что канцтовары можно будет приобрести в розничных магазинах Нижнего Тагила в течение 12 месяцев.

Доставить товар поставщик должен за свой счет на проспект Мира, 53 в течение 10 дней с момента заключения контракта.

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