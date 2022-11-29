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Адвокаты в России не будут мобилизованы

Сегодня, 06:19
Фото: 1MI
В списки лиц, которые подлежат бронированию, внесли адвокатов. С этим предложением обратилась Федеральная палата адвокатов еще в начале частичной мобилизации.

Обращение, в котором говорилось о необходимости привлечения адвокатов к альтернативной службе или для становления органов власти на новых территориях России, было направлено 18 октября. Союз адвокатов России получил ответ: юристы, оказывающие соответствующие услуги, уже подлежат бронированию от призыва на СВО. 28 ноября президент САР Игорь Трунов получил извещение, из которого следовало: правозащитников уже внесли в списки бронирования. Постановление утвердила комиссия на закрытом совещании, сообщает «КоммерсантЪ».

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Механизм бронирования адвокатов будет дорабатываться, так как возможен конфликт интересов. Также Трунов говорит о необходимости проработки нормативной и методической базы, однако кто именно будет этим заниматься — пока неизвестно, сообщает издание «Новые Известия».

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