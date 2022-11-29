Адвокаты в России не будут мобилизованы

Обращение, в котором говорилось о необходимости привлечения адвокатов к альтернативной службе или для становления органов власти на новых территориях России, было направлено 18 октября. Союз адвокатов России получил ответ: юристы, оказывающие соответствующие услуги, уже подлежат бронированию от призыва на СВО. 28 ноября президент САР Игорь Трунов получил извещение, из которого следовало: правозащитников уже внесли в списки бронирования. Постановление утвердила комиссия на закрытом совещании, сообщает «КоммерсантЪ».