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Автомобиль выехал на «встречку» и спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Тагиле

Сегодня, 03:44
Фото: "ЧП Нижний Тагил" "ВКонтакте"

3 человека получили травмы в массовом ДТП в Нижнем Тагиле

Водитель Hyundai Creta потерял управление и спровоцировал ДТП с тремя машинами. В результате аварии пострадали 3 человека. Инцидент произошел 28 ноября в 18:15 по уральскому времени на улице Юности, 6 в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
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Предварительно установлено, что мужчина 1971 года рождения ехал со стороны Ленинградского проспекта в сторону Восточного шоссе в Нижнем Тагиле за рулем Hyundai Creta и по невыясненным обстоятельствам потерял управление над транспортным средством. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и вначале столкнулся со Skoda Fabia, а после — с Hyundai Accent.

Фото: "ЧП Нижний Тагил" "ВКонтакте"
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Фотографии с места аварии опубликовало сообщество «ЧП Нижний Тагил». В Отделе пропаганды ГИБДД изданию TagilCity.ru рассказали, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали 3 человека.

В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля Hyundai Accent, пассажир автомобиля Hyundai Creta с травмами различной степени тяжести после оказания помощи в медицинских организациях отпущены домой, — сообщили редакции TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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