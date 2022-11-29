Автомобиль выехал на «встречку» и спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Тагиле

Предварительно установлено, что мужчина 1971 года рождения ехал со стороны Ленинградского проспекта в сторону Восточного шоссе в Нижнем Тагиле за рулем Hyundai Creta и по невыясненным обстоятельствам потерял управление над транспортным средством. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и вначале столкнулся со Skoda Fabia, а после — с Hyundai Accent.
Фотографии с места аварии опубликовало сообщество «ЧП Нижний Тагил». В Отделе пропаганды ГИБДД изданию TagilCity.ru рассказали, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали 3 человека.
В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля Hyundai Accent, пассажир автомобиля Hyundai Creta с травмами различной степени тяжести после оказания помощи в медицинских организациях отпущены домой, — сообщили редакции TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.