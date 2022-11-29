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Больше километра новых гирлянд украсят Нижний Тагил

Сегодня, 08:01
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле объявлен аукцион на закупку более километра гирлянд для украшения города к Новому году.

Мэрия Нижнего Тагила разместила соответствующий электронный аукцион по поиску поставщика. Купить планируется 180 гирлянд общей протяжённостью 1,3 км. На эти цели израсходуют порядка 617,5 тысячи рублей.

Согласно документации, Нижнему Тагилу необходимо приобрести 95 единиц гирлянд типа «бахрома», 80 штук светодиодных нитей разных цветов, 50 метров гибкого светодиодного неона, а также 500 метров светодиодного дюралайта.

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От поставщика требуется доставить украшения в течение одной недели после того, как будет подписан контракт по адресу МБУ «Сигнал-3».

#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Горлянды#Праздник#Новый год
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