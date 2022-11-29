Глава ФИОП Руслан Титов анонсировал создание 20 стартап-студий в 20 вузах РФ

По словам Титова, в текущем году планируется запуск 20 стартап-студий. Сейчас они уже на этапе регистрации юрлиц и заключения инвестиционных договоров. До 100 млн рублей составят инвестиции в каждую студию. Этот шаг будет первым к созданию в РФ широкой сети университетских студий. К 2030 году их количество может быть увеличено до 50.