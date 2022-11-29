Глава ФИОП Руслан Титов анонсировал создание 20 стартап-студий в 20 вузах РФ

Созданием университетских стартап-студий занимается Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), один из операторов проекта.
Как заявил генеральный директор фонда Руслан Титов, история студенческих стартап-студий началась с “ТехноСпарка”. Она стала первой в России и на данный момент остается самой большой в стране. Стартап-студия располагается в городе Троицке и реализует в своей работе принципы разделения труда и специализации компаний, а также только возвратных инвестиций, сообщает rg.ru.
При этом, по данным статистики, 25% стартапов в Европе рождаются именно в вузах. Университеты обладают научным заделом, лабораторными мощностями для выполнения исследований, накопленным опытом и компетенциями. По словам Руслана Титова, потенциал у высших учебных заведений России в этом плане очень серьезный. В последние годы для его реализации создают различные инструменты, и стартап-студии являются одним из них, отметил глава ФИОП.
Руслан Титов также добавил, что главная роль студенческой стартап-студии – ученическая. Чтобы находиться в студии, необязательно иметь свою идею. Их могут генерировать и сами университеты, и партнеры студии. Важно, чтобы через стартап-студию прошло максимальное количество студентов с позиции технологического предпринимательства. Предпринимательству их будут обучать системно, как менеджменту.
По словам Титова, в текущем году планируется запуск 20 стартап-студий. Сейчас они уже на этапе регистрации юрлиц и заключения инвестиционных договоров. До 100 млн рублей составят инвестиции в каждую студию. Этот шаг будет первым к созданию в РФ широкой сети университетских студий. К 2030 году их количество может быть увеличено до 50.
Помимо этого, в рамках работы "Платформы университетского технологического предпринимательства" предполагается выделение грантов по миллиону рублей на развитие студенческих стартапов от Фонда содействия инновациям. Платформа НТИ запускает акселерационные программы и "Предпринимательские "Точки кипения". Фонд "Сколково" принимает участие со своей отработанной технологией возврата инвестиций для бизнес-ангелов, инвестирующих в университетские стартапы.