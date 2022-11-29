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Из-за массового ДТП в Нижнем Тагиле временно перекрыта дорога у Лисьей горы

Сегодня, 11:20
Фото: Камеры «Сети Тагила»

В Нижнем Тагиле из-за ДТП перекрыли дорогу на ГГМ

Днем 29 ноября около 15:30 в Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и автобуса. В настоящее время на месте работают сотрудники дорожной полиции.

Об этом редакции рассказали очевидцы. Автомобилисты не смогли проехать в сторону Черноисточинского шоссе, поскольку дорогу перегородил автомобиль сотрудников ГИБДД.

ГАИ перекрыли дорогу от Лисьей горы до «Реквиема», все машины разворачивают никого не пускают. Вот только что там знакомые хотели проехать, их отправили в объезд через «Рудоуправление», — сообщила тагильчанка редакции TagilCity.ru.

Подробностей аварии пока нет. Однако очевидцы сделали фотографии с места происшествия. 

Среди участников - автобусСреди участников - автобус
И еще группа других автомобилейИ еще группа других автомобилей
Автобус с легковушкой вынесло с дорогиАвтобус с легковушкой вынесло с дороги
Среди участников - автобус
Фото: Группа «Типичный тагильчанин»
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Подробности позже, — пояснили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Судя по камерам наблюдения, открыта дорога только по Береговой-Ударной. На месте периодически скапливается автомобильная пробка.

Из-за ДТП возникает пробкаИз-за ДТП возникает пробка
Дорога перекрытаДорога перекрыта
Проезд возможен по Береговой-УдарнойПроезд возможен по Береговой-Ударной
Из-за ДТП возникает пробка
Фото: Камеры «Сети Тагила»
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#ДТП#Происшествия#Эксклюзив#Ггм#Авария
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