Из-за массового ДТП в Нижнем Тагиле временно перекрыта дорога у Лисьей горы

Об этом редакции рассказали очевидцы. Автомобилисты не смогли проехать в сторону Черноисточинского шоссе, поскольку дорогу перегородил автомобиль сотрудников ГИБДД.
ГАИ перекрыли дорогу от Лисьей горы до «Реквиема», все машины разворачивают никого не пускают. Вот только что там знакомые хотели проехать, их отправили в объезд через «Рудоуправление», — сообщила тагильчанка редакции TagilCity.ru.
Подробностей аварии пока нет. Однако очевидцы сделали фотографии с места происшествия.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Подробности позже, — пояснили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Судя по камерам наблюдения, открыта дорога только по Береговой-Ударной. На месте периодически скапливается автомобильная пробка.