Из-за массового ДТП в Нижнем Тагиле временно перекрыта дорога у Лисьей горы

В Нижнем Тагиле из-за ДТП перекрыли дорогу на ГГМ

Днем 29 ноября около 15:30 в Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и автобуса. В настоящее время на месте работают сотрудники дорожной полиции.