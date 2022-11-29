Днем 29 ноября в Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и автобуса. Известно, что погиб как минимум один человек. Есть и пострадавшие. Из-за происшествия образовалась пробка.
Администрация Нижнего Тагила закупает подарочные сертификаты в магазины канцелярских товаров на 60 тысяч рублей. Такой подарок будут вручать победителям конкурсов по пожарной безопасности.
С 1 декабря МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий» будет заниматься обслуживанием и уборкой общественных туалетов в городе. За год работы учреждение получит два миллиона рублей.
Первоклассница упала на остановке «Металлургов» на Тагилстрое и чуть не скатилась под колеса автобуса. Ее спасла мама. Семья направлялась в школу, в момент ЧП мама и дочка садились в маршрутку.
На месте строительства детской многопрофильной больницы на Гальянке в Нижнем Тагиле к 19 декабря появится новый забор. За 2,2 миллиона рублей его установит ООО «МК-групп».