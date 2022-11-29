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Из-за смертельного ДТП Тагил встал в пробке, а на городские туалеты потратят 2 млн

Сегодня, 14:45
Фото: Камеры «Сети Тагила»
Из-за смертельного ДТП Тагил встал в пробке, а на обслуживание городских туалетов потратят 2 млн рублей. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 29 ноября.

Днем 29 ноября в Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и автобуса. Известно, что погиб как минимум один человек. Есть и пострадавшие. Из-за происшествия образовалась пробка.

Из-за массового ДТП в Нижнем Тагиле временно перекрыта дорога у Лисьей горы
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Администрация Нижнего Тагила закупает подарочные сертификаты в магазины канцелярских товаров на 60 тысяч рублей. Такой подарок будут вручать победителям конкурсов по пожарной безопасности.

60 тысяч потратит мэрия Тагила на подарки в конкурсах по пожарной безопасности
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С 1 декабря МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий» будет заниматься обслуживанием и уборкой общественных туалетов в городе. За год работы учреждение получит два миллиона рублей.

Подрядчик по обслуживанию общественных туалетов определен в Нижнем Тагиле
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Первоклассница упала на остановке «Металлургов» на Тагилстрое и чуть не скатилась под колеса автобуса. Ее спасла мама. Семья направлялась в школу, в момент ЧП мама и дочка садились в маршрутку.

Первоклассница скатилась под маршрутку по льду на остановке в Нижнем Тагиле
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На месте строительства детской многопрофильной больницы на Гальянке в Нижнем Тагиле к 19 декабря появится новый забор. За 2,2 миллиона рублей его установит ООО «МК-групп».

Новый забор на месте для долгожданной больницы в Нижнем Тагиле появится в декабре
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