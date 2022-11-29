Команда хоккеистов отравилась после игры в Нижнем Тагиле

Прокуратура проведет проверку. Ранее 12-летние спортсмены СКА «Юность» вернулись из Нижнего Тагила, куда они ездили на игру. В поездке вместе с тренером хоккеисты находились один день, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.