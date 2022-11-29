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Команда хоккеистов отравилась после игры в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:39
Фото: 1MI
После отравления воспитанников спортшколы в Екатеринбурге будет проведена проверка в учреждении.

Прокуратура проведет проверку. Ранее 12-летние спортсмены СКА «Юность» вернулись из Нижнего Тагила, куда они ездили на игру. В поездке вместе с тренером хоккеисты находились один день, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Вернувшись домой, мальчики почувствовали ухудшение состояния здоровья. У них поднялась температура, наблюдались приступы рвоты.

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Теперь прокуратура даст оценку на предмет соблюдения спортшколой требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. В том числе проверят санитарные условия. После проверки будет дана оценка.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Новости УрФО#Хоккеисты#Спортсмены#Рвота#Температура#Проверка
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